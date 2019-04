Thibodeau, Delphis





C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Delphis Thibodeau, survenu au pavillon de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal, le 10 avril 2019, le jour de son 81e anniversaire, suite à un dur combat contre le cancer.Il était le fils d'Anthony Thibodeau et de Mérilda Roussel, de Sheila, N.-B.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, Yves (Gaétane Michaud), Alvina (Claude Brideau), Léola (Mario Fournier), Eudore, Jeanne-Mance (Paul-Émile Thériault), Antonio, Gabrielle (Jean-Bernard Lafontaine), Eymard (Octavie Brideau) et Fernand (Brenda Noël), ainsi que deux tantes, Sr Thérèse Roussel, hospitalière St-Joseph, et Delphine Comeau-Roussel, de même que plusieurs neveux et nièces.Sa conjointe, Pierrette Minot, l'a précédé dans la tombe, de même que trois frères, Réal (Pauline Crawford), Martial (Cécile Bourque) et Lévi (Huguette Robichaud) et une soeur, Laetitia (Elzéar McGraw); ainsi que trois belles-soeurs, Lydie-Anne Brideau (Eymard), Sylvie Hébert (Fernand) et Charline Beaulieu (Antonio).Après ses études primaires à Sheila, N.-B., il a fait son secondaire au Juvénat des frères du Sacré-Coeur, à Petit-Rocher. Ensuite il a pris une formation de garde forestier et a travaillé dans la région de Tracadie-Sheila, N.-B., avant de se rendre à Montréal, où il a notamment bien aimé un travail dans la fabrication des produits de Dominion Rubber, avant de passer au Service des cols bleus de la Ville de Montréal, où il a pris sa retraite après quelques 25 années de travail.Sa dépouille a été remise aux Résidences funéraires T. Sansregret pour l'incinération et ses cendres seront transportées à Sheila, N.-B., où auront lieu les funérailles et la mise en terre à une date ultérieure.