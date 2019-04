Combat de boxe historique sans l’usage de leurs jambes

Tamara Bélisle, 26 ans, et Jani Barré, 39 ans, ne portent plus à terre. Le 18 mai, elles deviendront les premières femmes en fauteuil roulant à s’affronter dans un combat de boxe au Québec.

Elles veulent prouver que tout est possible. Même sans l’usage de leurs jambes.

« Le handicap est là pour rester, mais dans la vie tu peux faire ce que tu veux. Il y a sept ans, j’ai gagné mon combat contre la mort. Le 18 mai prochain, on veut inspirer les gens », partage Tamara Bélisle, de Longueuil.

Elle souffre depuis de paraplégie incomplète, qui lui cause une importante perte de motricité aux jambes.

Elle est habituée à livrer la marchandise. Le Journal racontait en septembre son parcours impressionnant lorsqu’elle est devenue la première femme à participer au marathon de Montréal en fauteuil roulant régulier et à le terminer.

« J’ai même averti Tamara. Il ne faut pas s’arracher la tête. On ne s’en va pas là pour créer un drame, a-t-elle lancé en riant. On va être prudentes. Il n’y aura rien de dangereux. On n’est pas aux Jeux olympiques ! »