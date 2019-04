LECLAIR MILLETTE, Raymonde



À Châteauguay, le 13 avril 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Raymonde Millette, auparavant mariée à feu M. Eugène Leclair.Prédécédée par son fils Yvon (Claudette), elle laisse dans le deuil ses filles Danielle, Sylvie (Martine) et Manon, sa petite-fille Mélissa (Guy), ses petits-fils Marc-André (Marie-France), Jean-Daniel (Audrey) et Joël, ses arrière-petits-enfants Félix-Olivier et Eugénie, sa soeur Jocelyne (André), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 19 avril à compter de midi, suivi d'une cérémonie commémorative à 15h en la chapelle du complexe.