Délicieuse recette de crêpes à l’avoine et aux noix de Grenoble

Crêpes à l'avoine et aux noix de Grenoble

CRÊPES À L’AVOINE ET AUX NOIX DE GRENOBLE

Préparation 5 min Cuisson 10 min Portions 4 portions

LISTE DES INGRÉDIENTS

1 tasse (250 ml) farine tout usage

1 1/2 cuillères à thé (7 ml) poudre à pâte

1/4 cuillère à thé (1 ml) sel

1/8 cuillère à thé (0,5 ml) noix de muscade en poudre

1/8 cuillère à thé (0,5 ml) cannelle en poudre

1/4 tasse (60 ml) noix de Grenoble hachées

1/4 tasse (60 ml) flocons d’avoine à cuisson rapide

4 cuillères à soupe (60 ml) de Margarine Becel® originale, divisée

1 tasse (250 ml) club soda

INSTRUCTIONS

ÉTAPE 1

Dans un bol moyen, mélanger la farine, la poudre à pâte, le sel, la muscade et la cannelle. Ajouter les noix de Grenoble, les flocons d’avoine, 2 c. à soupe (30 mL) de Margarine Becel® originale fondue, puis le club soda. Laisser reposer la pâte pendant 5 minutes pour épaissir.

ÉTAPE 2

Faire fondre 2 c. à thé (10 mL) de margarine dans un grand poêlon antiadhésif à feu moyen vif, puis déposer la pâte par portion de 1/4 tasse (60 mL). Cuire les crêpes, en les tournant une fois, jusqu’à ce qu’elles soient cuites. Répéter avec le reste de la margarine et de la pâte. Servir, si désiré, avec des bananes tranchées, du sirop d’érable et un soupçon de margarine.