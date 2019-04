Essai routier: des trottinettes qui roulent toutes seules

Les trottinettes électriques qui devraient être offertes en location dès cet été à Montréal pourront rouler jusqu’à une vitesse de 25 km/h sans effort, selon un essai routier effectué lundi par le 24 Heures.

L’entreprise américaine Lime, en collaboration avec Destination centre-ville, offre cette semaine des ateliers de démonstration sur des terrains privés en prévision de l’implantation du système à Montréal. Selon les informations qui circulent, Québec devrait bientôt modifier le Code de la sécurité routière pour permettre les trottinettes électriques sur la voie publique, et la Ville devait adopter lundi une réglementation encadrant leur usage.

Fonctionnement simple

Le fonctionnement de la trottinette électrique est simple: on propulse le véhicule du pied, puis on actionne l’accélérateur de la main droite, après quoi la trottinette accélère et avance carrément toute seule tant qu’on ne le relâche pas. La poignée gauche est munie d’un frein à main permettant une décélération rapide, ainsi que d’une clochette pour signaler son arrivée.

Les trottinettes Lime peuvent rouler à un maximum de 25 km/h, vitesse qu’il était impossible d’atteindre sur la courte piste utilisée pour la démonstration lundi. Or, même à une fraction de celle-ci, il était facile d’imaginer que les trottinettes pourront dépasser à toute allure les voitures ralenties par le trafic, les piétons ainsi que plusieurs cyclistes.

MARIO BEAUREGARD/AGENCEQMI

«Si des vélos roulent à 25 km/h sur une piste cyclable, mais que les trottinettes ne peuvent pas aller aussi vite, elles vont être dans le chemin et bloquer la voie. Tant qu’à moi, ce serait plus dangereux si elles ne pouvaient pas aller jusqu’à cette vitesse», explique Mathiew Lobraico, gérant d’expansion pour Lime, compagnie financée notamment par Google et Uber.

Les trottinettes sont principalement conçues pour rouler en ligne droite et effectuer des virages larges, non pas des manœuvres très précises.

L’application Lime permet de localiser le véhicule le plus près de soi et de le louer en entrant le code inscrit sur celui-ci ou en scannant son code QR. Le paiement se fait automatiquement avec la carte de crédit liée au compte utilisateur.

Il faut avoir 18 ans ou plus pour conduire une trottinette Lime, la circulation sur les trottoirs est interdite et le port du casque est fortement recommandé par la compagnie.

Bon pour les commerçants

C’est Destination centre-ville qui a contacté Lime pour organiser les séances de démonstration. L’organisme croit que la présence de tels véhicules au centre-ville pourrait favoriser l’accès aux commerces. «Ça donne plus de flexibilité que d’autres types de véhicules. Dans certaines villes, il y a même des partenariats avec des commerçants qui installent des bornes de recharge à l’intérieur de leur établissement», souligne Émile Roux, directeur général de Destination centre-ville.

MARIO BEAUREGARD/AGENCEQMI

Lime dessert plus de 100 villes à travers le monde, et Montréal devrait être le premier endroit au Canada où les trottinettes seront implantées. Pour le moment, au pays, on ne les retrouve que sur un terrain privé: celui de l’Université de Waterloo, en Ontario.

La compagnie offre aussi des vélos électriques sans ancrage dans certaines villes, mais ne compte pas implanter ce service à Montréal. «On ne veut pas faire compétition à BIXI, et on fait de plus en plus la transition vers notre service de trottinettes de toute façon», dit M. Lobraico.

Les essais offerts cette semaine sont gratuits et des casques sont fournis sur place.

Trois occasions de l’essayer cette semaine:

- Mardi, 12 h-18 h, hall d’entrée du 1000, De La Gauchetière Ouest

- Mercredi, 8 h-14 h, parvis du 1250, René-Lévesque Ouest

- Jeudi, 8 h-14 h, parvis du 1360, René-Lévesque Ouest