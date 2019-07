Essayez cette délicieuse ratatouille au quinoa

Préparez cette délicieuse recette Snapie! de Ratatouille au quinoa, concoctée par SB Cuisine.

RATATOUILLE AU QUINOA

Préparation: 10 min – Cuisson: 20 min – Portions: 4 portions

LISTE DES INGRÉDIENTS

3 1/2 tasses (875 ml) bouillon de légumes faible en sodium ou eau, divisé

1 1/2 tasses (375 ml) de quinoa

6 cuillères à soupe (90 ml) de Margarine Becel® originale

2 petites courgettes et/ou courges jaunes, hachées (environ 4 tasses/1 L)

2 tasses (500 ml) de tomates cerises, coupées en deux

1 grosse échalote, tranchée finement (environ 1/2 tasse/125 ml)

1 gousse d’ail, hachée

2 cuillères à soupe (30 ml) de feuilles de basilic frais ou persil, hachées

INSTRUCTIONS

ÉTAPE 1

Amener à ébullition 3 tasses (750 ml) de bouillon dans une casserole moyenne à feu moyen vif. Ajouter le quinoa et 2 c. à soupe (30 ml) de Margarine Becel® originale et ramener à ébullition. Baisser le feu et cuire, à couvert, jusqu’à ce que l’eau soit absorbée, environ 15 minutes. Retirer du feu et effriter à la fourchette; réserver.

ÉTAPE 2

Dans l’intervalle, faire fondre la quantité restante de 4 c. à soupe (60 ml) de margarine dans un grand poêlon antiadhésif à feu moyen vif et cuire les courges, les tomates, l’échalote et l’ail, en remuant de temps à autre, jusqu’à ce que le mélange soit légèrement doré et tendre, environ 10 minutes.

ÉTAPE 3

Déposer le quinoa dans un plat de service, puis garnir de légumes. Ajouter la 1/2 tasse (125 ml) restante de bouillon dans le même poêlon et amener à ébullition à feu moyen vif. Cuire jusqu’à réduction de moitié, environ 2 minutes. Verser sur les légumes et le quinoa. Saupoudrer de basilic.