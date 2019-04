Il existe maintenant une classe affaires avec des «lits doubles» dans les airs

Dans le monde de l’aviation, c’est parfois tout ou rien. Un passager peut aussi bien être «squeezé» entre deux sièges en mangeant une pizza en caoutchouc qu’être étendu de tout son long dans un véritable lit en buvant du champagne.

C’est incontestablement le deuxième cas qui s’applique quand il est question de la nouvelle classe affaires de Qatar Airways, qui vient d’arriver à Montréal et qui a de quoi faire rêver toute personne ayant déjà passé un vol entier sans pouvoir se déplier les genoux!

Appelée la Qsuite, cette classe affaires revampée se distingue des autres par ses sièges modulables. Chaque siège est en fait un petit compartiment individuel qui se transforme en lit au besoin, et qui est muni de cloisons. En fermant les «portes», on peut s’isoler du reste des voyageurs.

Mieux encore, au centre de l’appareil, grâce au jeu des cloisons, les sièges peuvent se modifier pour devenir une «salle de réunion» pour quatre personnes ou bien un véritable lit pour deux.

Ce sont les premiers «lits doubles» de classe affaires au monde!

Comme chez d’autres compagnies, les passagers ont également droit à des extras luxueux (trousse de produits cosmétiques de marque, pyjama, menu à la carte varié, etc.).

La Qsuite, qui était déjà disponible sur certaines routes aériennes, est offerte sur vols entre Montréal et Doha (au Qatar) depuis la fin mars 2019.

Elle a valu à la compagnie aérienne d’être votée «meilleure classe affaires au monde» par Skytrax pour l’année 2018.

Le prix d’un billet? Cela varie, mais au moment d’écrire ces lignes, par exemple, un aller-retour Montréal-Doha pour la mi-mai coûte à partir de 928$ en classe économique et à partir de 2645$ en classe affaires, soit plus de deux fois et demie le prix.

Et si vous vous le demandiez: oui, la classe affaires est une coche en dessous de la première classe... mais cette dernière n’est pas offerte par la compagnie sur les vols pour Montréal.

