Im-Pekka-ble Rinne

Les Predators de Nashville n'ont pas dominé les Stars, mais grâce au brio de leur gardien de but Pekka Rinne, ils ont su empocher une importante victoire de 3-2 à Dallas pour désormais mener la série de premier tour 2 à 1.

Le cerbère finlandais, qui a fait face à un barrage de plus de 40 lancers, n'avait jamais été autant testé par les Texans lors des deux premières rencontres de la série.

Les ténors des Stars ont visiblement tous reçu la directive de lancer le plus souvent possible au filet de Rinne. Le capitaine Jamie Benn n'a décoché que 5 lancers tandis qu'Alex Radulov a touché la cible 8 fois et Tyler Seguin l'a fait 11 fois. Seul Seguin a su faire bouger les cordages alors que Benn s'est fait refuser un but en 3e période.