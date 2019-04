Je sors, je reste

Coup de cœur

Vinyle

La Patère Rose

Photo courtoisie

Pour les adeptes et les nostalgiques de la formation La Patère Rose, leur tout premier album éponyme est désormais disponible en vinyle, une édition spéciale pour célébrer ce qui aurait été leur dixième anniversaire. Séparé depuis 2011, le trio québécois d’électro-pop avait réussi à se tailler une place de choix sur la scène émergente au Québec, réussissant à construire un son tout aussi festif et énergique que mature et sensible. Le trio présentera également un spectacle dans le cadre de La Noce à Chicoutimi en juillet.

Disponible depuis le 13 avril

Je sors

Théâtre

21

Photo courtoisie

Mise en scène à partir d’un texte de Rachel Graton, la pièce 21 raconte l’histoire de Zoé, une jeune femme qui vient d’être placée dans un centre jeunesse, et Sarah, son intervenante. À travers un jeu de basketball auquel elles s’adonnent ensemble à toutes les semaines, 21 propose un dialogue émouvant sur l’héritage social et son conditionnement.

Ce soir à 20h au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, 3900 rue Saint-Denis

Concert

Deux Érard, c’est rare !

Photo courtoisie

Les pianistes classiques Luc Beauséjour et Jean-Philippe Sylvestre interpréteront à travers ce concert des pièces de répertoire réputées sur deux Érard, des pianos français de très grande qualité datant du 19e siècle. Un concert bénéfice au profit de l’organisme Clavecin en concert.

Ce soir à 19h30 à la Salle Bourgie, 1339 rue Sherbrooke Ouest

Cinéma

L’Islam de mon enfance

Photo courtoisie

Réalisé par Nadia Zouaoui, L’Islam de mon enfance tente de réfléchir à l’impact dévastateur qu’a pu avoir l’islam politique sur la culture de l’Algérie et sur ses traditions religieuses. Un film de 90 minutes qui raconte les drames qu’ont traversé les populations locales et qui donne la parole aux citoyens qui les ont vécus de près.

Ce soir à 19h à la Cinémathèque québécoise, 335 boulevard de Maisonneuve Est

Lancement

Warden

Photo courtoisie

Le duo folk-jazz montréalais Gen & Marcus lancera ce soir son tout premier album, intitulé Warden. Rassemblant neuf titres originaux pour violon et guitare, ce nouvel opus réussit de façon élégante à marier la culture davantage traditionnelle de la musique folk aux couleurs plus raffinées et audacieuses du jazz. Une proposition riche de ses arrangements musicaux où la complicité du duo transparaît dès les premières notes.

Ce soir à 17h au Verre Bouteille, 2112 avenue du Mont-Royal Est

Musique

Gazoline

Photo courtoisie

En tournée depuis maintenant un an, la formation Gazoline présentera ce soir son dernier concert à Montréal avant de prendre une pause de composition. Un groupe québécois de rock alternatif qui vient tout juste de lancer le vidéoclip de son dernier single Reasons to run.

Ce soir à 21h au Bar Spectacle l’Escogriffe, 4461 rue Saint-Denis

Je reste

Album

Le jardin des mémoires

Photo courtoisie

La formation Bleu Nuit offre avec Le jardin des mémoires sont premier opus. Écrit et composé en grande partie par Yan Skene et arrangé par l’ancien guitariste de Malajube Julien Mineau, ce nouvel album propose un pop-rock parfois sombre, souvent poétique, toujours très rythmé où le punk d’aujourd’hui se mêle aux couleurs des années 70.

Disponible depuis le 12 avril

Livre

Nourrir sa tête sans affamer son cœur

Photo courtoisie

À travers ce recueil regroupant les témoignages de six personnalités aux parcours atypiques, Erik Giasson tente de réfléchir aux brouillards existentiels que nous pouvons tous traverser au cours de notre vie. Que l’on se questionne sur notre motivation au travail, sur notre choix de carrière ou sur nos ambitions, ce livre tente de cerner les chemins vers une vie équilibrée et en accord avec qui l’on est.

Disponible en librairie depuis le 20 février

Web

Je ne veux pas partir

Photo courtoisie

Série web de 4 épisodes, Je ne veux pas partir raconte l’histoire de Audray Metcalfe, une jeune femme atteinte de fibrose kystique qui, selon les premiers diagnostics, n’aurait pas dû vivre au-delà de l’âge adulte. Maintenant âgée de 32 ans, elle part à la rencontre des femmes et des hommes qui ont eu à traverser les mêmes épreuves qu’elle et qui témoignent, à travers ces épisodes de 22 minutes, de leurs angoisses, de leurs deuils mais également de leurs aspirations.

Disponible sur Tou.tv Extra depuis le 11 avril