Jean-Marc Vallée peaufine Big Little Lies 2

Jean-Marc Vallée a joué un rôle plus grand que prévu dans Big Little Lies 2. En plus d’en être le producteur exécutif, le cinéaste s’est occupé du montage des nouveaux épisodes à Montréal, a appris Le Journal.

L’information nous a été confirmée par Alex Vallée, gestionnaire marketing chez REAL by FAKE, un studio de postproduction montréalais avec lequel le réalisateur québécois entretient une relation étroite. Jean-Marc Vallée a terminé le montage entamé par l’équipe d’Andrea Arnold (American Honey, Fish Tank), la réalisatrice du second – et possiblement ultime – volet de Big Little Lies, qui sera diffusé sur HBO à compter du 9 juin.

Jean-Marc Vallée a accompli cette tâche avec son équipe de monteurs habituels chez REAL by FAKE, composée de Véronique Barbe, Maxime Lahaie, Justin Lachance et Émile Vallée, son fils. Ces derniers avaient également travaillé sur Sharp Objects, sa précédente série pour HBO avec Amy Adams.

La synchronisation et les effets visuels ont également été pris en charge par REAL by FAKE à Montréal, et par Local Hero Post (une boîte de postproduction californienne acquise par REAL by FAKE en 2018) à Santa Monica.

Enfin, le montage sonore, le mixage sonore et l’enregistrement de dialogues supplémentaires (ADR) ont été supervisés à Montréal par l’équipe de Marc Côté, le propriétaire de l’entreprise.

Le tout a commencé au mois de janvier. Le travail est en cours.

Une suite très attendue

La suite de Big Little Lies est attendue avec impatience, plus de deux ans après l’original.

Ces attentes ont atteint leur paroxysme dimanche quand HBO a publié une première bande-annonce des épisodes à venir. Le segment d’une soixantaine de secondes montre les personnages de Madeline (Reese Witherspoon), Celeste (Nicole Kidman), Jane (Shailene Woodley), Renata (Laura Dern) et Bonnie (Zoë Kravitz) tenter de retrouver une vie normale malgré le lourd secret qu’elles partagent.

On y aperçoit également un nouveau personnage joué par Meryl Streep, celui de Mary Louise Wright, que HBO décrit comme « une femme inquiète pour ses petits-enfants » après la mort nébuleuse de son fils (Alexander Skarsgard).

Mensonges toxiques

Cette suite, souligne HBO, explorera la toxicité des mensonges, la durabilité des amitiés, la fragilité du mariage et – bien entendu – l’éducation parentale.

Jean-Marc Vallée, qui avait réalisé la première saison de Big Little Lies, était pressenti pour réaliser la seconde, mais il avait décliné l’offre en raison d’un conflit d’horaire. Suivant ses recommandations, les producteurs ont ensuite confié les rênes du drame à Andrea Arnold.

Rappelons que Jean-Marc Vallée s’y connaît en montage. En 2014, il était finaliste aux Oscars pour celui de Dallas Buyers Club, son film avec Matthew McConaughey et Jared Leto. Il avait signé (avec Martin Pensa) le montage du long métrage sous son pseudonyme favori, celui de John Mac McMurphy, un nom inspiré du personnage de Jack Nicholson dans Vol au-dessus d’un nid de coucou.

Et après ?

Une fois la postproduction de Big Little Lies terminée, Jean-Marc Vallée ne chômera pas. Il réalisera une troisième série pour HBO, Gorilla and the Bird, une adaptation du récit autobiographique de Zack McDermott. Il développe également un film sur Yoko Ono et John Lennon avec Universal Pictures.

♦ Super Écran diffusera une version sous-titrée française de Big Little Lies 2, Petits secrets, grands mensonges 2, en même temps que HBO, les dimanches à 21 h à partir du 9 juin.