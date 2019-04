La vraie pauvreté existe bel et bien au Québec

Le commentaire d’un lecteur à propos d’une lettre signée L. Royer qui relevait le peu d’aide gouvernementale offert aux plus pauvres de la société m’a semblé erroné. Ce monsieur ne dénonçait pas les services offerts aux personnes âgées. Il ne faisait que réitérer les demandes faites au gouvernement provincial depuis des lustres pour que soit augmenté à un niveau minimum plus décent le revenu des plus pauvres et des plus démunis de la société avec des contraintes sévères à l’emploi.

On voudrait tous voir disparaître l’extrême pauvreté dans notre province, mais ceux et celles qui la vivent en souffrent et ne peuvent continuer de l’endurer en silence. Finalement, juste avant les élections d’octobre dernier, le gouvernement Couillard a enfin augmenté le revenu des plus fragiles et vulnérables. Vous aurez beau me servir la maxime « mieux vaut tard que jamais », les électeurs n’ont pas été dupes des miettes qu’on leur accordait enfin.

Moi-même retraité, je reconnais que les 65 ans et plus bénéficient de certains privilèges dont les démunis, qui n’ont pas atteint cet âge, sont privés. Et mon devoir de citoyen exige de ma part que je le signale pour que nos dirigeants en prennent conscience. Nos pauvres sont pauvres et ont besoin d’aide avant qu’ils ne soient complètement saignés à blanc. Il faut sortir de notre égocentrisme, cesser de se regarder le nombril et de toujours tirer la couverture uniquement de notre bord.

Jean Perron

On peut difficilement être contre la vertu et on aurait tous envie que tout le monde ait le minimum nécessaire pour bien vivre. Mais connaissez-vous des contribuables qui seraient prêts à réduire leurs avantages pour qu’on les refile à d’autres ? Il n’y a pas de solution financière simple au problème de la pauvreté. Mais c’est une évidence que des solutions sociétales structurantes seraient à promouvoir et à mettre de l’avant pour régler le problème à long terme. Malgré le peu d’énergie et d’argent consacrés à la prévention en matière de santé pour s’éviter d’avoir à investir autant dans la guérison, serons-nous plus sages sur le plan de la pauvreté pour nous pencher sérieusement sur le problème et y apporter des solutions à long terme, au lieu d’un patchage ponctuel ? Il y a là une grosse matière à réflexion !