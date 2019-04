L’Association québécoise de l’industrie du cannabis voit le jour

MONTRÉAL | Les producteurs et transformateurs de cannabis présents au Québec se sont regroupés pour fonder l’Association québécoise de l’industrie du cannabis (AQIC).

Présentée mardi matin, cette association a pour but de représenter l’industrie québécoise du cannabis.

«Le développement de l’industrie du cannabis au Québec s’accélère. Il devenait de plus en plus évident qu’un regroupement sectoriel était nécessaire, non seulement pour encourager cette croissance, mais aussi pour aborder collectivement les enjeux spécifiques au contexte québécois et contribuer à bâtir le cadre règlementaire de façon responsable en collaboration avec le gouvernement et l’ensemble des parties prenantes», a déclaré Michel Timperio, président du conseil d’administration de l’AQIC et président de la division Cannabis de Neptune Solutions Bien-Être, par communiqué, mardi.

L’AQIC veut notamment s’assurer d’une offre de produits de qualité soumis à de rigoureux contrôles, ainsi que favoriser la vente de cannabis vers l’économie licite. Elle veut aussi soutenir les efforts pour réduire les méfaits sur la santé ou la sécurité publique liés à la consommation de cette drogue légalisée en octobre dernier par le gouvernement fédéral. Elle compte surtout se concentrer sur les dossiers de juridiction provinciale et elle travaillera avec le Conseil du cannabis canadien pour les questions touchant les champs de compétence du fédéral.

«Le cannabis et l’industrie qui l’entoure sont encore méconnus. C’est pourquoi nous comptons échanger avec un grand nombre d’organismes pour continuer à bâtir ce secteur ensemble», a précisé Michel Timperio.

Les fondateurs de l’AQIC sont Great White North, HEXO, Mtl Cannabis, Neptune Solutions Bien-Être, Origine Nature, ROSE ScienceVie, Terranueva et Verdélite Sciences.