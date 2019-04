Le Bal Père-Fille de Fillactive recueille 654 036$

La troisième édition du Bal Père-Fille de Fillactive a connu un immense succès. C’était une occasion unique pour les pères et leurs filles de vivre des moments privilégiés. L’événement permet à Fillactive d’amasser des fonds pour assurer sa croissance et ainsi engager un plus grand nombre de jeunes filles dans la pratique régulière d’activité physique.

Photos Joël Lemay