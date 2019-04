Le plus gros concessionnaire Nissan au pays à Québec

« Nous triplerons notre superficie. Nous passons de 20 000 à 63 000 pieds carrés et nous allons avoir un terrain de 350 000 pieds carrés. La construction que nous avions était pour réaliser 350 ventes annuellement. Cette année, on va vendre 2000 véhicules neufs et usagés à Sainte-Foy », indique le patron, Luc Beaudoin.

« Cela va être le plus grand concessionnaire Nissan au Canada et l’un des plus gros en Amérique du Nord et à travers le monde », poursuit celui qui est associé dans l’aventure avec Prime Roberge.