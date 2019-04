Les petites centrales ne seront pas rentables, reconnaît Québec

« À moyen terme, tant que l’on n’aura pas fait en sorte d’exporter nos surplus, on va avoir des enjeux de surplus. Et des surplus, ce n’est pas payant », a indiqué hier le ministre de l’Énergie, Jonatan Julien, en marge de l’étude des crédits budgétaires sur Hydro-Québec à l’Assemblée nationale.

Ces nouveaux projets (Manouane Sippi en Abitibi, Chute du Quatre Milles et Chute du Six Milles sur la Côte-Nord) iront de l’avant, alors que le premier ministre François Legault avait dit mettre un frein en novembre dernier à tout nouveau développement énergétique au Québec.

« En 2021-2022, on aura une grande décision à prendre. De dire, on en fait un ? On le fait à quel endroit ? Ou on n’en fait pas et on regarde d’autres sources d’énergie », a souligné le PDG d’Hydro-Québec.