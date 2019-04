L’incroyable remontée du Storm

Le Storm de Guelph a comblé un déficit de 3 à 0 dans leur série les opposants aux Knights de London, afin d’accéder aux demi-finales de la Ligue de hockey de l’Ontario, mardi soir, au Budweiser Gardens. Lors du match numéro 7, les vainqueurs ont eu le dessus 6 à 3 sur leurs rivaux.

Dans cette joute sans lendemain, le Storm tirait de l’arrière 3 à 1 en début de deuxième période. Nick Suzuki a ensuite réduit l’écart en avantage numérique et la formation de Guelph a ouvert la machine. L’espoir du Canadien de Montréal a fourni une passe décisive sur le but égalisateur d’Isaac Ratcliffe.

Ce même Ratcliffe a inscrit le but gagnant quelques instants plus tard et MacKenzie Entwistle a complété la marque avec un doublé. Au final, Suzuki a amassé un but et deux mentions d’aide.

Le Storm se mesurera au Spirit de Saginaw lors du prochain tour des séries.