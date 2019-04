Notre-Dame de Paris: reconstruction titanesque en vue

« Nous rebâtirons la cathédrale plus belle encore et je veux que ce soit achevé d’ici cinq années », a déclaré le président dans une allocution télévisée solennelle, mardi.

L’évaluation des dommages, les appels d’offres, les travaux préparatoires, d’assainissement, de consolidation, et trouver les entreprises possédant le savoir-faire pour un tel chantier, tout cela pourrait prendre un certain temps, selon des experts.

Parmi celles-ci, la famille Pinault (qui possède notamment la marque de haute couture Gucci) a promis 100 millions d’euros (151 M$ canadiens). Elle est suivie par le groupe LVMH et la famille Arnault (Louis Vuitton et Christian Dior), qui a annoncé un don de 200 millions (302 M$ CAN), et la famille Bettencourt-Meyers (L’Oréal) a aussi garanti 200 millions d’euros.

Pas moins de 800 millions d’euros (1,2 milliard $ CAN) avaient ainsi été récoltés mardi en début de soirée.