Pourquoi j’aime la construction ?

Catherine Courchesne, 37e Avenue

Corruption, intimidation, accidents de travail : l’univers de la construction comporte son lot de désagréments. Pourtant, les avantages y sont nombreux. Témoignage d’un travailleur heureux...

Charpentier et menuisier de formation, Olivier Raiche travaille dans la construction depuis plus de vingt ans. Il a d’abord travaillé pour son oncle, spécialisé dans la rénovation, pour finalement devenir entrepreneur à son compte.

Liberté et diversité

Depuis qu’il est son propre patron, Olivier a le plaisir de choisir ses contrats. « Ce qui me permet de diversifier ma pratique et de jongler entre les projets de construction, de rénovation et de finition. »

Défis et apprentissages

En plus d’aimer la diversité, Olivier aime les défis. « Dernièrement, j’ai travaillé sur la restauration d’une maison ancestrale... ce qui était une première pour moi ! J’ai beaucoup appris grâce à ce projet et je suis très fier du résultat. »

Construction durable

Olivier est fier, aussi, de travailler à la construction d’un monde plus vert. « Par exemple, quand un client veut une essence de bois provenant d’un autre pays, je lui propose une essence similaire, mais locale. »

Relations durables

Bien qu’il apprécie son indépendance, l’entrepreneur aime s’entourer de gens de confiance, comme sa conjointe architecte. Également, au fil du temps, il a su se bâtir un réseau fiable de partenaires locaux.

Bien gagner sa vie

Un dernier avantage de son métier ? Ne pas manquer de travail ! En effet, sans même faire de publicité, l’horaire d’Olivier est toujours bien rempli...