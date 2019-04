Meurtre de la petit Rosalie: procès devant juge et jury pour Audrey Gagnon

Audrey Gagnon, la mère de Rosalie Gagnon, qui a été assassinée il y a près d’un an jour pour jour, a choisi de subir son procès devant jury.

C’est ce que son avocat Marco Robert a annoncé mardi matin lors d’une courte audience. Il a indiqué que sa cliente accusée du meurtre non prémédité et d’outrage au cadavre de sa fillette de 2 ans souhaitait subir son procès devant juge et jury.

Le dossier a donc été transféré aux assises de la Cour supérieure le 3 septembre. Le meurtre de la petite Rosalie le 17 avril 2018 avait suscité la consternation à Québec.

C’est donc dire qu’il y a également eu renonciation à l’enquête préliminaire. C’est en septembre qu’il pourrait y avoir une date de procès d’annoncée.

Sa mère Audrey Gagnon, 24 ans, avait été arrêté rapidement après que la dépouille ait été retrouvée dans la poubelle d’une résidence de Charlesbourg.