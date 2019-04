Quatre cascades sublimes où se baigner au Costa Rica

Aussi vertigineuses que cristallines, les cascades du Costa Rica sont si époustouflantes qu’on se demande parfois si elles sont réelles. Pourtant, elles le sont. Et ce qui est encore plus fou c’est qu’il est possible de se baigner dans plusieurs d’entre elles.

1. Cascade Bajos del Toro, province d’Alajuela

La cascade Bajos del Toro est probablement la plus haute du Costa Rica. En prime, elle s’écoule sur le flan d’un volcan éteint, ce qui la rend encore plus hallucinante. On se croirait dans «Jurassic Park»!

Le long du sentier qui mène à la cascade, on se rafraîchit dans les bassins naturels et une fois arrivée à Bajos del Toro, on escalade ses 400 marches pour admirer la vue splendide du sommet.

- Entrée payante

2. Cascades Nauyaca, province de Puntarenas

Pour sa beauté scénique, se baigner dans les cascades Nauyaca est l’une des activités les plus populaires dans cette région du Costa Rica.

Camouflée dans un canyon de la rivière Barucito, Nauyaca se divise en deux avant de se jeter dans une profonde piscine naturelle. Ses différents reliefs et la couleur éclatante de l’eau créent un décor absolument féerique.

- Entrée payante

3. Cascades d’Uvita, province de Puntarenas

Facilement accessibles, les cascades d’Uvita attirent les foules. Par chance, on y trouve deux chutes pour se baigner. La première est la plus imposante et la moins achalandée.

La deuxième est beaucoup plus petite et accessible à tous les types de baigneurs. Elle propose une glissade d’eau naturelle et les plus audacieux plongent de son sommet avec une liane.

- Entrée payante

4. Cascade El Pavon – Ojochal, province de Puntarenas

Tout le contraire d’Uvita, la cascade El Pavon est peu connue des touristes. Pourtant, son accès est gratuit. Cachée dans la verdure de la forêt d’Ojochal, cette jolie chute propose une paisible baignade loin des foules.

On se rafraîchit dans sa piscine avant de sortir masque et palmes de plongée pour observer les poissons ou profiter de sa plage pour lézarder au soleil.

- Entrée gratuite