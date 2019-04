Red Sox-Yankees: la rivalité se poursuit

La rivalité entre les Red Sox de Boston et les Yankees présente un nouveau chapitre au moment où les deux équipes s’affrontent pour la première fois de la saison, cette semaine, au Yankee Stadium.

Les Yankees attendaient ces matchs avec impatience, d’autant plus qu’ils ont subi l’élimination en quatre matchs, en octobre dernier, dans une série de division au meilleur de cinq parties. Les Red Sox allaient ensuite, faut-il le rappeler, battre les Astros de Houston et les Dodgers de Los Angeles pour remporter la Série mondiale.

«Après ce qui s’est passé l’an dernier, beaucoup d’entre nous dans ce vestiaire avons un petit goût amer dans la bouche, a avoué le joueur des Yankees Luke Voit, cité sur le site web du baseball majeur. C’était ma première expérience en séries éliminatoires et c’est frustrant qu’ils aient gagné. Ça ajoute de l’essence sur le feu.»

La courte série de deux rencontres est d’autant plus importante pour les Red Sox (6-11) et les Yankees (6-9), qui connaissent tous deux un début de saison décevant. Après avoir présenté une fiche de 108-54 en 2018, Boston a gagné seulement six de ses 17 premiers matchs (avant mardi soir). Les Bombardiers du Bronx avaient aussi peu de victoires en 15 rencontres.

«C’est la plus grande rivalité dans le baseball, certainement, indiquait le lanceur des Red Sox Chris Sale, qui devait d’ailleurs être le partant lors du premier match de la série, mardi soir. Tu peux sentir la différence et l’énergie quand tu arrives au stade. Comme joueur des Red Sox, tu sens la haine pure quand tu marches à l'intérieur du Yankee Stadium. C’est définitivement la passion des partisans. On le sent aussi à Boston, quand les deux équipes s’affrontent au Fenway Park. C’est intense!»

Duel en vue entre Eovaldi et Happ

Le Canadien James Paxton, surnommé «The Big Maple», était l’heureux élu pour entamer le match au monticule pour les Yankees, mardi. Concernant la partie de mercredi, Nathan Eovaldi (0-0), pour les Red Sox, et J.A. Happ (0-2), pour les Yankees, seront les partants. Ces deux lanceurs ont éprouvé passablement de difficultés au cours des premières semaines du calendrier, affichant des moyennes de points mérités respectives de 8,40 et de 8,76. Le moment serait bien choisi pour ces joueurs de livrer une grande performance.

Sur le plan individuel, J.D. Martinez n’a rien à se reprocher pour Boston, avec une moyenne au bâton de ,344 depuis le début de la campagne. Les Yankees profitent par ailleurs des services de DJ LeMahieu, ancien des Rockies du Colorado. Celui-ci affichait une moyenne de ,396 (19 en 48) avant la fameuse rencontre de mardi.