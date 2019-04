Retrouvailles d’une grand-mère australienne et ses petits-enfants au camp d’Al-Hol en Syrie

Les images des retrouvailles d’une grand-mère australienne avec ses petits-enfants coincés en Syrie, orphelins d’un combattant australien du groupe jihadiste État islamique, ont été diffusées lundi soir par la télévision nationale ABC.

Les trois enfants encore en vie du jihadiste Khaled Sharrouf et de son épouse Tara Nettleton se trouvent dans le camp d’Al-Hol qui abrite quelque 100 000 personnes dans le nord-est de la Syrie et souhaitent rentrer en Autralie après avoir été emmenés par leurs parents au Proche-Orient en 2013.

Selon ABC, leur grand-mère, Karen Nettleton, a pu les rencontrer dans le camp après deux tentatives infructueuses grâce à un appel téléphonique en mars de sa petite-fille Hoda Sharrouf, âgée de 16 ans.

Mme Nettleton demande de longue date le retour des enfants en Australie. Le Premier ministre Scott Morrison a indiqué que son gouvernement était en contact avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) mais ajouté qu’il ne risquerait la vie d’aucun Australien pour « sortir les gens de ces zones de conflit ».

Karen Nettleton ne sait pas encore comment elle parviendra à faire sortir les enfants du camp. Outre Hoda, il s’agit de Zaynab, âgée de 17 ans et enceinte de sept mois, et de Hamzeh, un garçon de huit ans, ainsi que des deux jeunes enfants de Zaynab, Ayesha (3 ans) et Fatima (2 ans).

« Nous n’obtenons ni un oui ni un non comme réponse », a regretté Mme Nettleton sur ABC en se disant frustrée dans les discussions avec Canberra, « tout ce qu’ils ont dit c’est qu’une fois que nous serons en Turquie ils nous fourniront toute l’aide possible » Né en Australie de parents libanais, Khaled Sharrouf était parti pour la Syrie en 2013 avec sa femme Tara Nettleton et leur cinq enfants. Il avait suscité l’effroi et le dégoût en 2014 en postant sur Twitter une photo glaçante sur laquelle son fils Abdullah exhibait la tête en décomposition d’un soldat syrien décapité.

Khaled Sharrouf, le premier Australien déchu de sa nationalité en vertu des lois anti-terroristes, a vraisemblablement trouvé la mort en 2017 avec deux de ses garçons dans une frappe aérienne américaine. Tara Nettleton serait morte en 2015.

Mardi, M. Morrison a déclaré que son gouvernement « travaille tranquillement en coulisses avec la Croix-Rouge internationale » à propos du sort des enfants.

Selon le président du CICR Peter Maurer, environ 10 000 femmes et enfants étrangers liés au groupe ÉI venant de trente ou quarante pays se trouvent dans un espace séparé dans le camp d’Al-Hol. Les enfants de moins de douze ans représentent les deux tiers de ce groupe.