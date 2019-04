Ronda Rousey veut fonder une famille

La lutteuse Ronda Rousey, rendue célèbre grâce à sa précédente carrière dans les arts martiaux mixtes, a voulu mettre la planète au courant : elle veut un enfant!

Dans une publication sur son compte Instagram, Rousey a simplement montré une photo d’elle et de son conjoint Travis Browne en train de s’embrasser avec le mot-clic «impregnationvacation». On devine ainsi leurs plans pour les prochains jours...

Déjà, plus tôt cette année, la célèbre lutteuse avait laissé savoir au site web spécialisé The Wrestling Observer qu’elle comptait prendre un peu de recul après le spectacle WrestleMania 35, qui a été présenté le 7 avril au MetLife Stadium, au New Jersey.

Rousey, 32 ans, avait été impliquée ce soir-là dans un combat à trois avec Becky Lynch et Charlotte Flair. En plus de subir une défaite controversée, elle aurait subi une fracture de la main, toujours selon The Wrestling Observer. Selon cette même source, Rousey pourrait par ailleurs avoir déjà fait son dernier tour de piste au sein de la World Wrestling Entertainment (WWE).