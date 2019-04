Penguins : quatre petits matchs et puis s’en vont

En vertu d’un gain de 3 à 1, mardi à Pittsburgh, les Islanders de New York ont balayé les Penguins lors de leur série de premier tour.

Il s’agissait de la première fois, depuis la danse du printemps 2013, que la troupe de Sidney Crosby subissait une élimination en quatre joutes. À l’époque, les Penguins avaient perdu lors de la finale de l’Association de l’Est face aux Bruins de Boston.

AFP

Du côté des Islanders, c’est la première fois qu’ils atteignent la deuxième ronde depuis la campagne 2015-2016. Il s’agit également de la première fois qu’ils réussissent un balayage depuis la finale de la Coupe Stanley en 1983.

Robin Lehner dominant, les Penguins impuissants

Dans l’affrontement du jour, Robin Lehner a frustré les patineurs des Penguins en multipliant les arrêts importants. Le gardien suédois a repoussé 32 rondelles, ne cédant que lors des premières secondes de la partie.

AFP

C’est Jake Guentzel qui a touché la cible dans la première minute du jeu. Les réjouissances furent cependant de très courte durée pour les Penguins. Jordan Eberle a créé l’égalité moins de deux minutes plus tard.

Le natif de la Saskatchewan a profité d’un deux contre un pour battre le gardien Matt Murray d’un bon tir des poignets. Eberle a ainsi marqué dans tous les matchs de cette série.

Avant la fin de l’engagement initial, Brock Nelson a inscrit le but gagnant. Ce dernier a foncé au filet et il a complété un jeu initié par Josh Bailey. Ce dernier a d’ailleurs complété la marque dans un filet désert.

AFP

Le reste de la partie a été l’affaire de Lehner et de la défensive des gagnants. Ceux-ci ont fait un travail colossal contre les Crosby, Evgeni Malkin, Phil Kessel et compagnie tout au long de cette série. Les gros canons des Penguins ont été limités à seulement six buts en quatre parties.

AFP

Lors de la deuxième ronde, les Islanders se mesureront au vainqueur de la série opposant les Capitals de Washington et des Hurricanes de la Caroline.