Suggestion très personnelle pour régler l’énurésie nocturne

J’ai trouvé plus ou moins intéressantes les diverses méthodes que des lecteurs et lectrices vous ont proposées au fil des mois pour régler le problème en titre. Et celle lue ce matin dans votre chronique ne m’a pas impressionnée plus que ça. Je me permets donc de vous soumettre la mienne qui me semble la plus appropriée de toutes, étant donné que je l’ai appliquée sur mon enfant et qu’elle a donné d’excellents résultats.

C’est une méthode qui m’avait été enseignée aux ateliers de formation positive que j’avais suivis et qui va comme suit : Quand l’enfant est bien endormi, normalement 15 à 20 minutes après sa mise au repos, on va à son chevet et on lui répète à voix basse, mais de façon audible, la phrase suivante : « La nuit, je vais à la toilette pour faire mon pipi. » On répète la phrase 12 fois en ligne toujours formulée de la même manière. On répète l’exercice pendant sept jours de suite. Puis on arrête pendant les sept jours suivants et on recommence ensuite pendant sept jours. Cela jusqu’à ce que l’enfant cesse de faire pipi au lit. Ça a très bien fonctionné avec mon fils de cinq ans.

Chantal

Pour ceux et celles que ça intéresse, « la psychologie positive, c’est une science qui étudie le fonctionnement optimal des individus, des groupes, des institutions et des sociétés. Elle contribue à promouvoir le développement des forces. Ce courant stipule que chaque individu possède naturellement une série de forces qui, lorsqu’exploitées et développées, entraînent son épanouissement et son fonctionnement optimal ».