Tous les Montréalais (ou presque) se rendent dans cette boutique pour prendre une photo de leurs pieds

Montréal regorge de petits coins cachés où prendre des photos #Instagoal.

Il y a fort à parier que vous avez déjà vu passer dans votre fil d’actualité Instagram des photos de chaussures prises sur fond de plancher tout à fait ravissant.

C’est que la boutique Vestibule, située sur le boulevard Saint-Laurent, attire les foules avec son décor tout rose et son plancher tout à fait «instagrammable».

La boutique qui se spécialise en art de vivre possède aussi son espace café, où vous pourrez commander de délicieux lattés à siroter durant votre séance de magasinage.

Si vous êtes de passage chez Vestibule, ne ratez surtout pas l’occasion de prendre une photo de vos pieds et de la partager sur Instagram!

Boutique Vestibule

5170, boulevard Saint-Laurent

