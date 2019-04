Un «boozy brunch» des années 90 aura lieu ce mois-ci

Enfilez vos chaussures plateformes et vos chokers, le Méchant Bœuf organise un brunch 90’s les 27 et 28 avril prochains.

Vous pourrez donc manger des plats d’œufs bénédictine ou de gaufres au poulet frit sur fond de Backstreet Boys. Le rêve!

Le Méchant Bœuf qui organise des boozy brunch très festifs depuis déjà quelques années, a choisi de renouveler sa formule en proposant des brunchs musicaux tous les derniers week-ends du mois.

En avril, les années 90 sont à l’honneur, mais qui sait, en mai ce sera peut-être Beyoncé!

À noter que le restaurant proposera les mimosas à volonté entre 12 h et 14 h.

Méchant Bœuf

124, rue Saint-Paul Ouest

Crédit photo: instagram.com/elylemieux/

Pour savoir où bien manger et boire à Montréal et les environs, suivez Silo 57sur Facebook, Instagram et YouTube!