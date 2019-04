Un spectateur s’en prend à Austin Watson

Les responsables de la sécurité au American Airlines Center de Dallas ont dû expulser un partisan des Stars qui a enguirlandé l’attaquant des Predators de Nashville Austin Watson durant le troisième match de la série de premier tour opposant les deux clubs, lundi.

Assis à proximité du banc des punitions et portant un chandail à l’effigie de l’attaquant Alexander Radulov, l’individu en question s’est approché de Watson pour l’insulter lorsque celui-ci s’est présenté au cachot pour purger une pénalité mineure en fin de deuxième période.

L’entraîneur-chef des Predators, Peter Laviolette, a ensuite demandé aux arbitres de chasser l’amateur concerné avant le début du troisième vingt.

«Nous voulions seulement nous assurer que nos joueurs soient en sécurité sur la glace», a commenté le pilote au quotidien «Tennessean».

Pour sa part, Watson n’a pas élaboré sur la teneur des propos émis à son endroit, se limitant à dire que «je laisserai la Ligue nationale gérer cela».

Le joueur d’avant a purgé une suspension à la suite d’accusations de violence conjugale plus tôt dans la campagne. Sanctionné pour 27 rencontres, il avait vu sa pénalité réduite à 18 parties. En janvier, il avait admis éprouver des problèmes d’alcoolisme et s’est soumis à un programme mené par la ligue pour contrer les abus de consommation et favoriser la santé comportementale.