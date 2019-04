Une 5e année consécutive à Just For Laughs pour Howie Mandel

Les vedettes anglophones seront nombreuses à Just For Laughs cet été. Après la confirmation que Montréal recevra la visite d'Adam Sandler et celle de Trevor Noah, voilà que d'autres grands noms seront aussi présents.

Nouveau copropriétaire de Juste pour rire depuis peu, l'humoriste et animateur canadien Howie Mandel a inscrit le sien une cinquième année consécutive à la programmation de l'événement. Juge à la populaire émission «America's Got Talent», il présentera «The Howie Mandel All-Star Comedy Gala» le 24 juillet à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

L'Américaine Rachel Bloom, vedette de la comédie télé «Crazy Ex-Girlfriend», a quant à elle décidé de faire les choses en grand pour son baptême à Montréal. Elle aura rendez-vous avec le public du Gesù cinq soirs, soit les 22, 23, 24, 26 et 27 juillet.

De son côté, l'acteur et humoriste Aziz Ansari dévoilera son nouveau spectacle intitulé «Aziz Ansari – Road to Nowhere». Vu dans plusieurs séries («Parks and Recreation», «Master of None») et films («C'est la fin», «72 heures») américains, il convie les gens quelques semaines plus tôt, le 20 juin à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

La prochaine édition du festival Just For Laughs se tiendra du 10 au 28 juillet. La vente générale des billets s'amorcera jeudi à 10 h sur hahaha.com. La prévente aura lieu la veille.