Une arrestation et 3,5 kg de cannabis illégal saisis à Sherbrooke

Les policiers ont arrêté un homme et saisi un peu plus de 3,5 kg de cannabis illégal, mardi matin, lors d’une opération policière menée à Sherbrooke, en Estrie.

L’intervention s’est déroulée en matinée dans un immeuble situé au 142, rue King Est.

Ce sont des informations du public qui ont amené les forces de l’ordre à cette adresse. Sur place, un individu de 26 ans a été arrêté.

En plus de la marijuana illégale, la perquisition qui a suivi a permis aux policiers de mettre la main sur huit grammes de cocaïne et six grammes de haschich.

Le suspect appréhendé a été libéré sous promesse de comparaître à une date ultérieure. Des accusations en matière de stupéfiants pourraient être portées contre lui.