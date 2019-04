Une majorité de transactions par cartes se font sans contact au pays

Pour une première fois, plus de la moitié des transactions par cartes ont été faites sans contact au Canada, même si c’est loin d’être le cas au Québec, selon le dernier rapport trimestriel de Moneris.

Au premier trimestre de 2019, 51,5 % des transactions avec cartes de crédit et de débit ont été traitées sans contact au pays, soit une augmentation de 24,7 % comparativement à la même période l’an dernier.

«Les consommateurs ne veulent pas attendre en file, alors ils recherchent une expérience de paiement rapide et simple», a déclaré Angela Brown, présidente et chef de la direction de Moneris, par communiqué, mardi.

Le Québec vient cependant en dernière place pour les provinces avec une moyenne de 42 %. C’est à l'Île-du-Prince-Édouard (59,2 %) que le paiement sans contact est le plus populaire au pays, suivi du Manitoba (58,2 %) et de la Nouvelle-Écosse (55,2 %). L'Ontario (54,0 %), la Colombie-Britannique (53.5 %) et l'Alberta (52,1 %) sont les suivantes.

Hausses des dépenses

Les dépenses par cartes de crédit et de débit ont augmenté de 2,5 % par rapport au premier trimestre de 2018. Au Québec, la hausse des dépenses par carte a été de 3 %, soit la deuxième plus forte croissance au pays, derrière la Colombie-Britannique à 3,3 %. L’Ontario vient au troisième rang avec une augmentation de 2,9 % par rapport à la période correspondante en 2018.

«Bien que la croissance générale demeure positive, les dépenses des consommateurs ont sans contredit ralenti au début de l'année 2019, a précisé Angela Brown. Ce changement respecte la tendance que nous avons observée en 2018. Cependant, les consommateurs semblent préférer les expériences plutôt que les biens en ce début d'année 2019.»

Le secteur des productions théâtrales (+34,1 %) est celui qui a connu la plus forte croissance des dépenses par carte au premier trimestre de 2019.