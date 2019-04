Voici les 5 produits pour la peau en bas de 20$ les plus populaires et mieux notés sur Amazon

Il existe un tel éventail de produits de beauté sur Amazon qu'il peut parfois devenir difficile de s'y retrouver.

Heureusement, de vaillants consommateurs prennent le temps de laisser leurs avis sur les produits qu’ils ont testés afin qu’on puisse faire un choix éclairé. Masques, sérum, eau tonifiante : ces remèdes pour la peau sont particulièrement adorés par les consommateurs Amazon, en plus d’être doux pour le porte-feuilles.

Envie d’ajouter un nouveau soin dans votre routine?

Voici les 5 produits beauté en bas de 20$ les plus populaires et mieux notés sur Amazon

5. Huile de jojoba Cliganic - 16.95$

via amazon.ca

L’huile de jojoba est extrêmement polyvalente et peut être utilisée comme hydratant, comme démaquillant ou comme base pour mélanger ses huiles essentielles. C’est aussi un allié parfait pour l’été, puisqu’il aide à réduire l’inflammation liée au coup de soleil. Ceux qui ont la peau grasse vont aussi apprécier cette huile légère qui n’obstrue pas les pores et s’absorbe rapidement par l’épiderme. Avec la longue liste de propriétés et d’utilisations de cette huile, c’est sans surprise qu’elle se retrouve parmi les meilleurs vendeurs du site.

4. Huile de ricin biologique Écla - 16,97$

via amazon.ca

Contrairement à l’huile de jojoba qui est légère et délicate, l’huile de ricin est collante et épaisse. On la choisit pour favoriser la pousse des cils, des sourcils et des cheveux. Pour l’utiliser, on trempe une brosse à mascara propre dans le produit et on l’applique sur nos cils et sourcils chaque soir pour les rendre forts et en santé. Pour aider à la pousse des cheveux, on l’étend sur le cuir chevelu, on enfile un casque de plastique et on dort avec le produit toute la nuit, le temps qu'il soit absorbé. On nettoie ensuite avec un shampoing doux et on revitalise, comme à l’habitude!

3. Brume pour le visage à l’aloès de Mario Badescu - 11$

via amazon.ca

Encore une fois, un produit qui se démarque par sa polyvalence, car il peut être utilisé autant comme un soin de la peau que comme une brume fixatrice de maquillage. On l’applique libéralement le matin avant son maquillage et après, une fois nos fonds de teint, poudres et ombres à paupières, blushs et bronzeurs appliqués. Le soir, après que la peau ait été démaquillée, on se «spray» le visage de cette eau pour la revigorer. L’aloès contenu dans le produit a des vertus cicatrisantes et l’odeur de rose est subtile et fraîche.

2. Eau d’hamamélis à la rose de Thayers - 14,97$

via amazon.ca

La fameuse eau d’hamamélis ou «witch hazel» en anglais est surtout populaire comme soin de la peau du côté anglo-saxon. Elle est utilisée comme lotion tonifiante anti-acné, de la même façon qu’on utiliserait de l’eau micellaire, par exemple. En plus de rafraîchir le visage, elle hydrate en profondeur et aide à équilibrer le pH de la peau afin d’éviter la prolifération de bactéries, souvent responsable des poussées d’acné. Une arme peu dispendieuse à ajouter dans sa trousse de soins pour la peau!

1. Masque d'argile Aztec Secret Indian Healing Clay - 12,32$ (en solde)

via amazon.ca

Probablement le masque dont on a plus entendu parler durant les deniers années, le Aztec Secret Indian Healing Clay est reconnu pour ses propriétés extra purifiantes. Celles et ceux qui ont les pores engorgés n’ont qu’à mélanger ce masque en poudre avec une petite dose de vinaigre de cidre de pomme pour créer un masque à étendre qui vient à bout des points noirs les plus tenaces. Plusieurs conseils de l’appliquer sur toutes les zones qui ont de la peau qui a tendance à voir apparaître des comédons, tels que la poitrine, les bras et le dos (avec l’aide d’un(e) ami(e)!).

