LALIBERTÉ, André



De Laval, le 14 avril 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. André Laliberté, époux de Mme Paulette Marion.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Luc (Manon), Michel et Manon (Carl), ses petits-enfants Charles (Arianne), Philippe (Jennifer), Laurence, Andrew, Maxime (Audrée), Francis et Cédric, son arrière-petite-fille Jasmine, sa soeur Georgette (Robert), ses beaux-frères et belles-soeurs, cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :418 BOUL LABELLEROSEMÈREle samedi 20 avril de 14h à 17h. Une réunion de prières aura lieu en son honneur ce jour même au salon à 17h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.