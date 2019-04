JONCAS, Gilles



À Châteauguay, le 14 avril 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé Gilles Joncas, époux de feu Huguette Harrisson.Il laisse dans le deuil ses fils Marc et Michel (Sylvie), ses petits-enfants Marc-Olivier (Jessica), Marc-André et Jean-Philippe; son frère Clément, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Selon les volontés du défunt, il n'y aura pas de service funéraire.