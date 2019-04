CHAMPAGNE (BODSON)

Jacqueline



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Jacqueline Champagne, née Bodson, survenu à Laval, le 10 avril 2019, à l'âge de 90 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Roger Champagne, ses enfants Claude (Dolorès Brice), Pierre et Sylvain (Lucie Dubé), ses petits-enfants Mathieu (Lolita), Éliane (Maxime) et sa fille Alice, Martin et Charles. Elle rejoint sa soeur jumelle Liliane (Antonin de Repentigny), décédée récemment.Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALle vendredi 26 avril de 14h à 17h et de 18h à 21h, ainsi que le samedi à compter de 10h. Les funérailles seront célébrées le même jour à 11h à la chapelle du centre funéraire.En témoignage de votre sympathie, un don à Parkinson Québec serait apprécié.Nous tenons à remercier le personnel du CHSLD Idola-St-Jean qui a accompagné chaleureusement Jacqueline durant les cinq dernières années.