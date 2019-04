DROUIN, Jeannine



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès le 20 février dernier de Mme Jeannine Drouin, à l'âge de 94 ans, épouse en premières noces de feu Roland Martin et en secondes noces de feu André Denis.Elle laisse dans le deuil ses 3 fils Claude Martin (Nicole), Pierre Denis (Suzanne) et Daniel Denis (Pierrette); ses 5 petits-enfants Michèle (Robert), Pascal, Karine (Nicolas), Sébastien et Caroline ainsi que ses 5 arrière-petits-enfants Sabina, Nicky, Camille, Sophie et Alexia, ses soeurs Gisèle (feu Émile) et Monique (Jimmy) ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 19 avril 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et dès 9h le samedi matin. Les funérailles seront célébrées le samedi 20 avril 2019 à 11h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, la famille aimerait que vos témoignages de sympathie se traduisent par un don à la Maison Jolivie (www.actionintegration.org) résidence pour personnes handicapées et domicile de son petit-fils Sébastien.