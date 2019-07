4 choses à savoir sur le bénévolat

La Semaine de l’action bénévole, qui s’est déroulée du 7 au 13 avril, a rendu hommage aux 12,7 millions de bénévoles canadiens. Pour tous ces gens, cette activité peut leur apporter autant de bienfaits à eux-mêmes qu’à la cause qui leur tient à cœur. Voici 4 choses importantes à savoir sur le bénévolat.

À lire aussi: 10 bons plans pour pimenter sa vie de couple

1. Les bienfaits du bénévolat

Vu de l'extérieur, le bénévolat s'apparente à un acte purement altruiste. Pourtant faire du bénévolat peut aussi contribuer à votre bien-être et à votre santé de plusieurs façons. En voici quelques exemples:

Renforcement de l’estime et de la confiance en soi

Sensation d’apaisement et de bien-être

Stabilisation de l’humeur

Réduction des risques de dépression et d’anxiété

Meilleure capacité à gérer le stress

Amélioration de la qualité du sommeil

Réduction du risque de maladies cardiaques

Diminution de la mortalité, surtout chez les gens âgés de plus de 60 ans

2. Différents types de bénévolat

Les activités de bénévolat sont nombreuses et variées. C’est à vous de décider de votre implication, quelques heures par semaine, toutes les deux semaines, de façon ponctuelle ou pour dépanner à l’occasion.

Vous pouvez vous impliquer auprès des jeunes et des personnes âgées. Pourquoi ne pas devenir bénévole pour les popotes roulantes, pour un organisme ou pour un festival de votre région? Vous pouvez également devenir un bénévole-lecteur, apporter votre aide à un refuge pour animaux ou tout simplement aider un voisin dans le besoin ! Plusieurs choix s’offrent à vous!

3. Par où commencer ?

Pour trouver l’activité qui vous convient, commencez par une introspection. Qu’est-ce qui vous passionne ? À qui voulez-vous venir en aide ?

L’ultime chose à faire est de trouver un poste de bénévole qui vous intéresse et pour lequel vous possédez les capacités requises, sur le plan des habiletés et des disponibilités. Trouver l’organisation et la cause qui vous convient est essentiel à une expérience de bénévolat enrichissante.

4. Cinq autres bonnes raisons de faire du bénévolat

Le bénévolat élargit votre réseau social.

Le bénévolat peut vous aider à développer de nouvelles habiletés.

Le bénévolat vous aide à mettre vos aptitudes à l’œuvre.

Le bénévolat permet d’explorer de nouvelles options de carrière.