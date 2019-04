MILLARD, Oscar (Michel Paris)

MILLARD, Oscar

À Montréal, le 11 avril 2019, est décédé Oscar Millard, connu sous le nom de Michel Paris.Homme de coeur, il laisse dans le deuil ses soeurs Louise (King) et Lucille, plusieurs neveux et nièces, dont Jocelyne, et de nombreux amis.Un merci spécial à John Harvey pour sa présence inconditionnelle et son empathie indéfectible.Une cérémonie suivra à une date indéterminée.