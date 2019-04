ROUSSEAU, Jean-Guy



À Montréal, le lundi 15 avril 2019 est décédé, à l'âge de 90 ans, Jean-Guy Rousseau, époux de madame Claire Boyer.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Danièle (Guy Desilets) et Nicole (Ken Renouf), ses petits-enfants Ariane (Ludovic), Félix (Julie), Antoine, Mathieu, Isabelle et Andréane (Alexandre), ses arrière-petits-enfants Lucas et Olivier, son frère Jacques (Monique), de nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Monsieur Jean-Guy Rousseau F.C.A, F.C.P.A a consacré une partie de sa vie à l'enseignement aux HEC et s'est vu accorder le titre de professeur honoraire à sa retraite.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 27 avril 2019 de 13h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital du Sacré-Coeur et plus particulièrement l'équipe du 4-H pour leur soutien et les bons soins prodigués.