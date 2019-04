BELISLE (née Saulnier)

Pierrette



À Montréal, le vendredi 12 avril 2019 est décédée, à l'âge de 88 ans, Pierrette Saulnier, épouse de feu Jean-Pierre Belisle.Elle laisse dans le deuil son ami René Laurin, ses enfants Louise (Marc), Jocelyne (Daniel), Liette (feu Michel), Normand (Claire), Alain (Yves) et Manon (Serge); ses petits-enfants Richard, Benoit, Mélanie, Stéphanie et Roxane; ses arrière-petits-enfants, sa soeur Françoise ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 19 avril 2019 de 15h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le samedi dès 9h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 12h en la chapelle du complexe.