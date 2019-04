DIAKOWSKA, Lili



À Châteauguay, le 11 avril 2019, à l'âge de 64 ans, est décédée Mme Lili Diakowska.Elle laisse dans le deuil son fils Francis, Charles le père de son fils, sa mère Vera, sa soeur Rita (Walter) et leurs enfants, ses chères amies Sylvie Le Bourdais et Léa Hoffman ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 20 avril à compter de 9h, suivi d'une cérémonie commémorative à 12h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Anna-Laberge et du CHSLD Trèfle d'Or pour les soins prodigués à Lili.En lieu de fleurs, des dons peuvent être faits à la Fondation de l'Hôpital Douglas ou à la Société Alzheimer du Suroît.