DROUIN, Daniel



Le 13 avril 2019, est décédé à l'âge de 81 ans, monsieur Daniel Drouin, époux de madame Nicole Doucet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Bernard (Tony), sa belle-soeur Flore (feu Denis), ses neveux et sa nièce: André, Jean-François et Céline ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 20 avril 2019, de 16h à 19h à laUne cérémonie suivra à 19h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.