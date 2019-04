ROBERT, Michel



À Montréal, le samedi 6 avril 2019 est décédé, à l'âge de 64 ans, Michel Robert.Il laisse dans le deuil sa conjointe Rachel, ses soeurs Martine et Marjolaine, son frère Pierre (Cécile), ses nombreux cousins et cousines ainsi qu'autres parents, ses collègues de travail chez SFL Placements - Agence Labelle, et amis.Les funérailles auront lieu à une date ultérieure dans l'intimité de sa famille et ses proches.