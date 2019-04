BOURGET, Yvon



À Saint-Eustache, le 9 avril 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Yvon Bourget.Il laisse dans le deuil ses enfants: Marie (Serge) et Guy (Jill), ses petits-enfants: Émile, Juliette, Rose-Marie, Zoe, Eva et Liv, sa soeur Huguette (feu Luc), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 22 avril de 13h à 17h au:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour en la chapelle du complexe dès 17h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer et/ou la Croix-Rouge canadienne.