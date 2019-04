LeBLANC née DUROCHER

Thérèse



À Saint-Eustache, le 29 mars 2019, à l’âge de 92 ans, est décédée Mme Thérèse Durocher, épouse de feu Bernard LeBlanc.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Daniel (Anne), Roxane, Josette (Marc) et Francine (Jean-Claude), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Aline, sa belle-soeur Lise (Jacques), neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 avril 2019 de 10h à 12h30 au complexe funéraire:suivi par une réunion de prières.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Saint-Eustache pour leur soutien et les bons soins prodigués.