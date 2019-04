FORGET, Lise



De St-Jovite (Mont-Tremblant), le 12 avril 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Lise Forget.Elle laisse dans le deuil son conjoint Jean-Guy Boyer, son fils Luc Therrien, son petit-fils Jeremy, les enfants de son conjoint: Steve (Josée), Liruoina (François) ainsi que leurs enfants, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut.https://www.fondationmedicale.com/SALONS FUNÉRAIRES GUAY