Impact: Bush et l’importance de la confiance

Mine de rien, Evan Bush et l’Impact n’ont pas accordé de but en plus de 270 minutes, ayant récolté trois jeux blancs consécutifs.

• À lire aussi: Browne va devoir s’adapter

Ce n’est pas un exploit, puisque l’équipe a réussi une séquence similaire en juin 2018. Mais n’empêche que ça fait du bien à tout le monde.

« C’est bien, mais le plus important est que nous obtenons des points dont nous avons besoin », a commencé le gardien.

« Nous avons obtenu des points dans deux matchs à l’étranger contre des équipes de notre association et nous avons gagné contre une autre équipe de notre association à domicile.»

Confiance

Le principal élément d’une telle séquence est qu’elle permet de développer la confiance au sein de l’équipe.

« Bien sûr que ça me donne confiance, mais ça en donne à tout le monde autour de moi et surtout à notre défensive », a insisté Bush, qui n’aime pas prendre tous les honneurs.

Ce qui est surtout important à ses yeux, c’est d’éviter toute forme de doute. Et, le revers de 7 à 1 à Kansas City aurait pu entraîner le doute.

« Je peux vivre avec les hauts et les bas, on commence à s’inquiéter quand on obtient de mauvais résultats et qu’on se demande comment les gars autour de nous vont gérer ça.

« De ce point de vue, nous allons bien défensivement. Nous devons maintenant tout mettre ça ensemble et bien défendre tout en conservant le ballon et en attaquant bien. »

L’œuf ou la poule

Questionné à savoir s’il est bon parce que la défensive est efficace devant lui ou si c’est l’inverse, Bush a eu une réponse intéressante. C’est plus complexe que de savoir qui de l’œuf ou la poule est arrivé en premier.

« C’est un peu des deux. Après le match contre Kansas City, si je n’avais pas fait cet arrêt contre [Alexandru] Mitrita tôt dans le match à New York, peut-être que les trois derniers matchs se seraient déroulés autrement.

« On aurait pensé au fait qu’on avait accordé sept buts pour en donner un autre dans les 10 premières minutes à New York. Ça ne veut pas dire qu’on n’aurait pas su rebondir. Mais ce sont des petits moments dans une saison qui sont très importants. »

Être prêt

Pour le vétéran de 33 ans, il faut toujours être prêt, surtout très tôt dans le match. Tout ça revient à ce tir de Mitrita dans la 7e minute de ce verdict nul de 0 à 0 contre New York City FC.

« Je m’assure d’être toujours vraiment impliqué dans les cinq premières minutes parce que je sais que c’est possible que ça arrive, et se retrouver derrière 1 à 0 tôt dans un match fait en sorte qu’il est très difficile de revenir. »

Bush souligne qu’il y a beaucoup de fierté et de confiance au sein du groupe, et tout ça grâce à cette séquence sans but accordé.

« Nous sommes vraiment fiers du match à D.C.. Certes, ils n’avaient pas Rooney, mais nous avions une équipe passablement différente et ça n’a pas paru sur le plan défensif et même avec le ballon.

« C’est arrivé à un moment où les gens ne s’attendaient pas à ce qu’on soit bons et ça nous a donné confiance pour le match contre Columbus. »