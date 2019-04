HOUDE, Serge



À l'Hôpital de Verdun, le 10 avril 2019, à l'âge 76 ans, est décédé monsieur Serge Houde, époux depuis 54 ans de madame Veronica (Smith) Houde.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Barbara (Daniel), Steven (Nevein) et Robert (Leticia), ses petits-enfants: Serena, Anthony, Joel et Valeria qui garderont toujours un tendre souvenir, ses frères et ses soeurs: Micheline, Jean-Guy (Ginette), Bernard (Jeannette), Monique, feu Richard (Jocelyne) ainsi que son beau-frère Don (Dorothy). Il laisse aussi plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Urgel Bourgie -Feron Athos, 1275 avenue Dollard, LaSalle, H8N 2J1 le mercredi 24 avril de 14h à 16h suivi d'une liturgie de la Parole à la chapelle du salon.