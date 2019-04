Cascades verse 300 000 $ en bourses aux jeunes athlètes

L’entreprise Cascades versera 300 000 $ en bourses à de jeunes athlètes par l’entremise de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ).

Ces sommes d’argent pour récompenser les efforts sportifs et académiques de jeunes âgés de 15 à 18 ans seront données durant trois ans, de 2020 à 2022.

Il s’agit du renouvellement d’une entente similaire entre la compagnie spécialisée dans le recyclage ainsi que la fabrication et la commercialisation de papier et d’emballages et la FAEQ.

«Ce renouvellement du partenariat avec Cascades est pour nous un témoignage de grande confiance. Il est gratifiant pour une entreprise de faire une différence dans le parcours académique et sportif des jeunes étudiants-athlètes québécois. C’est ce que nous proposons à Cascades. Nous en sommes à la 15e année d’une collaboration des plus précieuses et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous unissons nos forces jusqu’en 2022», a dit le président de la FAEQ, Claude Chagnon, par communiqué, mercredi.

Le programme de bourses de la FAEQ a permis d’aider des athlètes comme Frédérique Turgeon, qui a grimpé trois fois sur le podium des Championnats du monde de ski para-alpin à sa première participation.

«Cascades a toujours mis de l’avant des initiatives afin de promouvoir la santé et les saines habitudes de vie de ses employés. Notre compagnie est donc vraiment fière de partager ses mêmes valeurs avec des étudiants-athlètes émérites par le biais du Programme de bourses Cascades. En plus, nous permettons à de jeunes modèles pour la société et des leaders de demain de poursuivre leurs études tout en visant l’excellence sportive», a précisé le président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde, par communiqué.

Un total de 22 récipiendaires se sont partagé 84 000 $, mercredi, lors d’un événement à Kingsey Falls, dans le Centre-du-Québec.