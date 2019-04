Claudia Bouvette sort une nouvelle chanson et le vidéoclip est parfait!

Depuis qu’on a découvert Claudia Bouvette dans Mixmania 2, cette actrice et chanteuse ne cesse de conquérir le coeur du Québec avec ces multiples talents.

Que ce soit dans Subito Texto, Jérémie ou même au cinéma dans le film Charlotte a du fun, Claudia brille toujours par son charisme.

Elle a aussi participé à l’émission Les Dieux de la danse avec Lou-Pascal Tremblay.

Depuis la tournée Mix 2 en 2013, on a eu droit à quelques covers de Claudia sur Youtube, mais aucune chanson originale... jusqu’à aujourd’hui!

Après quelque temps à nous «teaser», sa nouvelle chanson, Cool It est enfin disponible, avec son vidéoclip officiel en plus!

On adore le résultat et on espère que Claudia va continuer de créer de la musique pour le plaisir de nos oreilles, et de nos yeux!

Voyez le vidéoclip de Cool It ici:

